سفير مصر بكندا يناقش سبل التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي

ناقش سفير مصر لدى كندا أحمد أبوزيد مع مسؤولي وزارة الابتكار والعلوم التنمية الاقتصادية الكندية، سبل تعزيز التعاون بين كندا ومصر على المستويين الثنائي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.

‏كما ناقش اللقاء، الذي عُقد افتراضيًا تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، سبل دعم الإستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي.

يأتي اللقاء بعد المشاركة المصرية المتميزة في منتدى الأعمال الكندي-العربي، الأسبوع الماضي، ممثلة في قطاع تكنولوجيا الملغومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والذي يشهد طفرة واضحة في مصر ويحمل في طياته فرصا متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا.

وتحظى كندا بوضعية خاصة على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالميًا في هذا المجال.