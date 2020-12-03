 فرنسا: تقرير برلماني يتهم الحكومة بارتكاب أخطاء في إدارة وباء كورونا - بوابة الشروق
الخميس 3 ديسمبر 2020 1:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

فرنسا: تقرير برلماني يتهم الحكومة بارتكاب أخطاء في إدارة وباء كورونا


نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:47 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:47 م

قدم نواب فرنسيون خلاصات لجنة التحقيق حول إدارة وباء فيروس كورونا في تقرير من مئتي صفحة يشير بأصابع الاتهام إلى عيوب جسيمة و"أخطاء في القيادة".
وخلص المحققون، وفق ما نقلته "فرانس 24"، إلى أن "فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة وضع وبائي، والسبب حسب المقررين، الإدارة السيئة للمخزون الاستراتيجي للمواد الطبية الذي تضرر بسبب الحسابات المالية".
واتهم التقرير "الحكومة بأنها لم تتخذ إجراءات صارمة في الصيف لتفادي موجة ثانية من الوباء"، فيما اعتبر نواب الأغلبية الرئاسية التقرير هجوما سياسيا.
وقدم التقرير ثلاثين نصيحة لتحسين الوضع من ضمنها إنشاء وزارة مختصة بإدارة الطوارئ وتدبير المخزون الحيوي للأدوية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك