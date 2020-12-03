فرنسا: تقرير برلماني يتهم الحكومة بارتكاب أخطاء في إدارة وباء كورونا

قدم نواب فرنسيون خلاصات لجنة التحقيق حول إدارة وباء فيروس كورونا في تقرير من مئتي صفحة يشير بأصابع الاتهام إلى عيوب جسيمة و"أخطاء في القيادة".

وخلص المحققون، وفق ما نقلته "فرانس 24"، إلى أن "فرنسا لم تكن مستعدة لمواجهة وضع وبائي، والسبب حسب المقررين، الإدارة السيئة للمخزون الاستراتيجي للمواد الطبية الذي تضرر بسبب الحسابات المالية".

واتهم التقرير "الحكومة بأنها لم تتخذ إجراءات صارمة في الصيف لتفادي موجة ثانية من الوباء"، فيما اعتبر نواب الأغلبية الرئاسية التقرير هجوما سياسيا.

وقدم التقرير ثلاثين نصيحة لتحسين الوضع من ضمنها إنشاء وزارة مختصة بإدارة الطوارئ وتدبير المخزون الحيوي للأدوية.