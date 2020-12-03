 ميساء مغربي عن تورطها في قضية مخدرات: الأمر في أروقة المحاكم.. وهاخد حقي عشان أهلي - بوابة الشروق
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ميساء مغربي عن تورطها في قضية مخدرات: الأمر في أروقة المحاكم.. وهاخد حقي عشان أهلي

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 8:34 م

علقت الفنانة ميساء مغربي، على تورطها في قضية مخدرات، قائلة: «القضية في أروقة المحاكم».

وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الخميس: «لما هاخد حقي هاخده عشاني وعشان أهلي مش عشان أجاهر فيه»، مؤكدة أن من روج هذه الشائعة عنها كويتي الجنسية.

ولفتت إلى أنها لا تحمل سوى الجنسية المغربية، في حين لديها جواز سفر لدول أخرى، لكنها رفضت التصريح عن هذه البلدان.

وردت على سؤال عما إذا كانت مليونيرة: «مستورة الحمدلله، وأما بنعمة ربك فحدث»، مضيفة: «صارلي 19 سنة أمثل ومبسوطة بعمري وعايشاه صح».

ونوهت بإصابتها بمرض بطانة الرحم المهاجرة من قبل، مشيرة إلى التوعية بهذا المرض، باعتبارها مسؤولية مجتمعية كشخصية عامة.


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