 وزير الإعلام اليمني يدين قصف مليشيا الحوثي لمجمع إخوان ثابت بالحديدة - بوابة الشروق
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وزير الإعلام اليمني يدين قصف مليشيا الحوثي لمجمع إخوان ثابت بالحديدة

معمر الإرياني
معمر الإرياني
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:01 م

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوب مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية من عمال المجمع وجرح 13 آخرين.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، أن هذه الجريمة النكراء تأتي في ظل رفض مليشيا الحوثي السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع التجاري، رغم وساطة المبعوث الأممي، في تحدي واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بموقف واضح وحازم من هذه الجريمة النكراء التي تضاف لمسلسل جرائم ميلشيا الحوثي الإرهابية، واستمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

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