نفى الفنان حسن الرداد، ما تردّد عن أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز توفيت لعلمها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إن دلال لم تعرف بوفاة سمير غانم، على عكس ما تردّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "مش كل واحد عنده موقع أو كل واحد بيكتب حاجة يستحل لنفسه إنه يكتب أي حاجة.. سهل إن الواحد يتكلم بأسلوب مش كويس على الشخص اللي كاتب حاجة غلط".

وأوضح الرداد أنه يحاول دائمًا أن يكون أسلوبه جيدًا مع من يروجون أخبار غير صحيحة".