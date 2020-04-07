 9 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» بأمريكا منهم 5 بنيويورك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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9 حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» بأمريكا منهم 5 بنيويورك

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 5:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 5:52 ص

أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، أن هناك تسع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) في عدة ولايات من بينها خمس حالات في نيويورك، حسبما أعلنته كاثي هوتشول حاكمة الولاية.
وتضمنت الإصابات حالة في ولاية هاواي الجزرية الواقعة على المحيط الهادئ، وحالة في مينيسوتا وكلاهما لشخصين لم يسافرا دوليا مؤخرا، بما يشير إلى أن المتحور ينتشر فعليا في داخل الولايات المتحدة.
ووصفت وزارة الصحة في هاواي وجود هذه الحالة المصابة لديها بأنها تمثل حالة انتشار محلي لعدم وجود سجل سفر خارجي لدى الشخص المصاب.
وأشارت السلطات الصحية الأمريكية إلى أن الحالتين المعلنتين للإصابة في الولايات المتحدة في بادئ الأمر كانتا لمواطنين أمريكيين من كاليفورنيا وكولورادو تلقيا اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا وعادا مؤخرا من جنوب أفريقيا.
يذكر أن متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بتسوانا.

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