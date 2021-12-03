نادر عباسي: أغاني المهرجانات ظاهرة طبيعية في أي بلد متحضر

تحدّث المايسترو نادر عباسي، عن أغاني المهرجانات قائلًا إنها ظاهرة طبيعية في أي بلد متحضر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "لا يجب أن تكون الكلمة فجة.. لو الشباب عايزين يهيصوا مش هيشغلوا بيتهوفن ولكن هيسمعوا حاجة هادية كدا".

وأوضح أن رسالة عرض احتفال طريق الكباش هي تغيير الصورة الذهنية عن العرب لدى الغرب، وإثبات أن الست المصرية لها وجود راق في الفن يتفوق على التقدم الغربي.

وأشار إلى أن مصر الآن تفوقت في الفن، لكنها بحاجة إلى المزيد من الدعم لخروج الأعمال الإبداعية المصرية للمهرجانات العالمية.

وأكد أنه يبغى وجود خطة فنية تشرف عليها الدولة وتتماشى مع التنمية لإظهار مصر في مختلف المهرجانات العالمية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الوساطة في الفن واختيار فنانين يمثلون مصر بصورة مشرفة.

ولفت إلى أنّ لقطة حبستشوت في حفل طريق الكباش تعتبر من أجمل فنون التصميم المعماري العالمي، لافتا إلى أن ما فعله الفراعنة في نحت الآثار المصرية إعجاز كبير.

وذكر عباسي، أن 4 فنانين شاركوا معه في أداء أغاني حفل طريق الكباش وهم عز الأسطول وابنته شهد، وهيدي موسى، وهند الراوي، مشيرا إلى أن هيدي موسى أعجبت بأغنية حبستشوت، وأبدعت في تجسيدها.

وأوضح أن العازفين كان لديهم استفسار عما سيتم تسجيله بعد حفل المومياوات، الأمر الذي دفعهم للتفكير في طرح اقتراحات أكثر إبداعا والحرص على تقديم أفضل أداء، لافتا إلى أن الجميع كانوا يعملون بحب للإعداد للحفل دون ملل.