إصابة 5 أشخاص إثر انهيار سقف شقة بعقار قديم في الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص "طفلين، و3 سيدات"، مساء الخميس، إثر انهيار أجزاء من سقف شقة بعقار قديم، كائن في شارع الأمير لؤلؤ، منطقة الورديان، غربي الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، عدة إخطارات من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، حول ورود بلاغًا من المواطنين، بوقوع انهيار جزئي بعقار غربي المحافظة، وأسفر عن وقوع مصابين.

وبانتقال الكول الأمني، وسيارات الإسعاف، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، تبين من المعاينة والفحص الأولي، سقوط سقف الشقة، فتم استخراج المصابين، وإخلاء المنزل، والمنازل المجاورة، حفاظا على سلامه المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم فرض سياج حول العقار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.