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البابا فرنسيس: أفكر في لبنان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
رويترز
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:55 ص

أعرب البابا فرنسيس عن قلقه الشديد حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وذلك لدى إلقائه كلمة في كاتدرائية سيدة النعمة للكنيسة المارونية في نيقوسيا بقبرص.

وقال البابا: "عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد حيال الأزمة التي يواجهها وأشعر بمعاناة شعب متعب يرهقه العنف والألم. أحمل في صلاتي الرغبة في سلام يرتفع من قلب ذلك البلد"، مشيرا إلى أنه "لقد ورد ذكر أرز لبنان عدة مرات في الكتاب المقدس كنماذج للجمال والعظمة. ولكن الأرزة الكبيرة أيضا تبدأ من الجذور وتنبت ببطء".

وتوجه إلى اللبنانيين المشاركين في القداس قائلا: "أنتم هذه الجذور، التي زُرِعَت في قبرص لكي تنشر عبير وجمال الإنجيل. شكرا"، مضيفا: "أنظر إليكم وأرى غنى تنوعكم. أحيي الكنيسة المارونية، التي وصلت إلى الجزيرة عبر القرون في مناسبات عديدة، والتي إذ مرت غالبا بمحن عديدة، ثابرت على الإيمان".


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