مباحثات بين باكين وشركة الأصباغ الوطنية لزيادة عرض الاستحواذ

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود مباحثات أولية بين كبار المساهمين فى شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، مع مسئولى شركة الأصباغ الوطنية المحدودة، لزيادة عرضهم غير الملزم للاستحواذ على الشركة والمقدر مبدئيا بـ29 جنيها للسهم الواحد.

وذكرت المصادر التى اشترطت عدم ذكر أسمائها، أن شركة الأصباغ الوطنية المحدودة أبدت موافقتها من حيث المبدأ على زيادة سعر العرض، لاسيما فى ظل تغيرات أسعار الصرف، شريطة أن تسفر نتائج الفحص النافى للجهالة أن قيمة شركة باكين تزيد على 696 مليون جنيه، وعدم وجود مشاكل قانونية وإنتاجية فى الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الفحص لا تزال مستمرة، حيث طُلب من مديرى الإدارات والأقسام بباكين، نهاية الأسبوع المنقضى، بيانات كاملة حول الأقسام المختلفة محل إدارتهم، بما فيها بيانات الموظفين وأعدادهم، وخطوط الإنتاج، والمخازن؛ فى إطار فحص الشركة وتقييمها.

وأكدت المصادر على عدم وجود قرار نهائى بشأن زيادة السعر من عدمه، حتى مثول الجريدة للطبع، متوقعة انتهاء عمليات الفحص خلال الأسبوع الحالى.

وكانت شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، تقدمت بعرض شراء غير ملزم، للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمالها، مقابل سعر مبدئى يقدر بـ29 جنيها للسهم الواحد، حيث اشترطت السماح لها بالفحص النافى للجهالة للمضى قدما فى الصفقة وتحديد السعر النهائى.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة غير العادية لشركة باكين فى 20 ديسمبر المقبل، الإجراءات الخاصة باستثمار أرض الشركة بالقبة، وإحاطة المساهمين بالعروض المقدمة لمجلس الإدارة للاستحواذ على الشركة.

وكانت باكين، قد أعلنت فى وقت سابق، اختيار شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بدور المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، واختيار مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى، فيما اختارت بنك الاستثمار الأهلى فاروس للقيام بمهام التفاوض والمفاضلة بين العروض لاختيار أعلى سعر للسهم.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حصة تبلغ 44.63% من أسهم رأسمال باكين، فيما يملك بنك مصر 10.52%، وتمتلك شركة «إيه إم إن» للاستثمار الصناعى حصة تقدر بـ7.73%.

وتُعد باكين إحدى أكبر شركات إنتاج اللاكيهات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنتج بويات إنشائية، دهانات صناعية، أحبار طباعة، راتنج ألكيدى.

ويبلغ رأسمال المصدر لباكين حاليا نحو 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.