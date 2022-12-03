سجل ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا، هدفا في فوز فريقه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في أولى مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا بثلاثة لهدف على نظيره الأمريكي، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن حمد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وأصبح ممفيس ديباي ثاني هدافي منتخب هولندا تاريخياً بتسجيله لـ 43 هدفاً متفوّقاً، على كلاس يان هونتلار (42) وخلف فان بيرسي (50).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الهولندي مع الفائز من منتخبي الأرجنتين و أستراليا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.