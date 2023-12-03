آدم الشرقاوي: ذهبت لمدرب لهجات قبل تقديم شخصيتي في شماريخ

قال الفنان آدم الشرقاوي، إنه ركز على عامل اللهجة المصرية كثيرا، أثناء تصوير دور "فارس" في فيلم "شماريخ"، مؤكدا ذهب لمدرب لهجات، ولكن هناك مبرر للأخطاء اذا وقع فيها، أن والدته في أحداث الفيلم أجنبية وليست مصرية.

وأكد "الشرقاوي"، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، أن الدور ليس "سايكو"، مؤكدا أن الشخصية مختلقة عنه تماما، ولكنه شعر أنها تجربة مهمة بالنسبة له، ولذلك هو سعيد بها وبالنتيجة التي ظهرت على الشاشة.

وكان فيلم "شماريخ" عرض أول أمس ضمن برنامج "روائع عربية"، بالدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي انطلقت الخميس الماضي، وتستمر فعالياتها حتى ٩ ديسمبر الجاري، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وحرص صناع الفيلم، على إهداءه للفنان الراحل مصطفى درويش، الذي توفى قبل أن يشاهد الفيلم على الشاشة، حيث كتب المخرج على تتر البداية "إلى ذكرى الفنان مصطفى درويش نهدي هذا الفيلم".

يذكر أن فيلم "شماريخ"، سيطرح في دور العرض المصرية، 14 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه، حول "رؤوف"، الابن غير الشّرعيّ لتاجر الأسلحة المصريّ قاسي القلب "سليم أهل"، والذي يعمل في الظّلّ، ويقوم بأعمال والده غير الشرعية على أمل أن يتمّ الاعتراف به في العائلة في يوم من الأيّام. كان عمله الأساسيّ اغتيال الأشخاص، ومع ذلك يفقد عزيمته عندما يُطلب منه القضاء على "أمينة" وهي ابنة أحد ضحاياه السّابقين، وذلك عندما تبدأ في ملاحقة قاتل والدها، إلاّ أنّه بدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب من براثن "أهل"، ثمّ يهرب معها.

ويطرح الفيلم تساؤلات حول ما الذي ستفعله "أمينة" عندما تعرف هويّة "رؤوف"؟ هل تقتله؟ أم يقتلها أوّلاً؟ أوربّما يقتلهما معًا ابن "أهل" الشّرعيّ، الذي يطاردهما بضراوة.