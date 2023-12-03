 كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية الأسلحة الرشاشة وتُجهز على عدد من الجنود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية الأسلحة الرشاشة وتُجهز على عدد من الجنود

هديل هلال
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2023 - 12:44 م

استهدف عناصر كتائب القسام، اليوم الأحد، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات.

وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها لـ5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105»، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت في وقت سابق، استهداف تجمعات للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية، واستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة «الياسين 105».

كما لفتت إلى تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.


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