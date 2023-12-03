بروكيتش: رشحت لكولر 5 لاعبين للانضمام إلى الأهلي

أكد مايكل بروكيتش، المدير الفني السابق لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي أنه قام بترشيح 5 لاعبين إلى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، من أجل الانضمام للأحمر.

وقال مايكل بروكيتش في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "مسيرتي في الأهلي كانت رحلة عمل شيقة وجميلة.. عقدي كان لمدة 3 مواسم، والأهلي لم يقدم عرضًا لتجديده، لذا غادرت النادي قبل بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "الأهلي لديه لاعبين في قطاع الناشئين يمكنهم اللعب للفريق الأول، ومنهم من تم تصعيده بالفعل، مثل محمد زعلوك ورأفت خليل وميدو أسامة ورأفت خليل".

وتابع: "عمر سيد معوض لاعب جيد أيضًا، ويستطيع اللعب مع الفريق الأول، وهناك لاعبين آخرين يستطيعون في الفترة المقبلة التصعيد للفريق الأول إن تم التعامل معهم فنيًا بشكل جيد".

وأكمل: "زعلوك كي يقود هجوم الأهلي فعلى النادي منحه الوقت اللازم، وإن لن يحصل على هذا الوقت فمن الممكن أن يخرج على سبيل الإعارة لأحد الفرق التي سيلعب لها بشكل أساسي".

وواصل: "التعاون بين الفريق الأول وقطاع الناشئين لم يكن على المستوى المطلوب، لأن هذا يعتمد على العلاقة الشخصية بين الجهازين، ومع بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق لم يكن التعامل على المستوى المطلوب، لقد تقابلت معه مرتين أو ثلاث فقط، أما التعامل مع كولر كان أفضل، وتحدثت معه بشكل أكبر".

وأتم مايكل بروكيتش تصريحاته قائلًا: "رشحت لمارسيل كولر 4 أو 5 لاعبين كي ينضموا للفريق الأول بالأهلي، ومنعم رأفت خليل ومحمد زعلوك وميدو أسامة ومعتز محمد، ورشحت بعد ذلك عمر سيد معوض للعب مع الفريق الأول".