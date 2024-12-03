الكرملين: عضوية أوكرانيا في الناتو لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

يأتي ذلك فيما ترى وزارة الخارجية الأوكرانية، أن "الرادع لمزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، وفقا لصحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".

وأضاف بيسكوف: "القرار ببساطة غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه تهديد بالنسبة لنا. وهذا لا يلغي الأسباب الجذرية لما يحدث الآن، والتي دفعتنا إلى شن عملية عسكرية خاصة".

وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.

وعلّق بيسكوف على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، قائلا: "الإدارة الحالية تسعى إلى تحقيق أهدافها، وخطها الثابت المتمثل في عدم السماح لهذه الحرب بالتباطؤ. وتبذل الإدارة كل ما في وسعها لمواصلة صب الوقود على النار".

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن أمس الاثنين، عن تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، والتي تضمنت أيضًا دفعة أخرى من الألغام المضادة للأفراد.