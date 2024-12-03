وزراء خارجية يناقشون اليوم حرب أوكرانيا والهجمات الروسية

يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعات، اليوم الثلاثاء، تستمر يومين بمقر الحلف في بروكسل.

وتركز الاجتماعات على دعم دفاع أوكرانيا المتواصل ضد الحرب الروسية.

ومن المقرر أن يطلع وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، نظراءه في الحلف على الوضع الحالي للقتال حيث تتعرض الجبهة الشرقية لأوكرانيا لضغوط متزايدة في ظل الهجمات الروسية.

ومن المتوقع أن تدفع أوكرانيا مجددا باتجاه الانضمام إلى الحلف بعد اقتراح من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده قد توافق على وقف إطلاق النار مع روسيا إذا مدد الحلف حمايته لأجزاء من البلاد تسيطر عليها أوكرانيا حاليا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية: "إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فنحن بحاجة إلى وضع أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها تحت مظلة حلف شمال الأطلسي".

ويرفض الحلف حتى الآن منح عضويته لأوكرانيا بسبب مخاوف من تصاعد الحرب الروسية إلى صراع يتورط فيه التحالف العسكري.

كما يعتزم وزراء خارجية الحلف بحث إطلاق روسيا صاروخا باليستيا تجريبيا على أوكرانيا الشهر الماضي ودراسة احتياجات كييف في مجال الدفاع الجوي.

وقال الجيش الروسي إن الصاروخ الجديد متوسط ​​المدى الذي أطلقه على مدينة دنيبرو الأوكرانية الأسبوع الماضي يمكن أن يصيب أهدافا في جميع أنحاء أوروبا، ولا يمكن إيقافه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

ومن المتوقع أيضا أن يكون ردع الهجمات الهجينة الروسية أو أعمال التخريب ضد أعضاء الحلف على جدول أعمال الاجتماعات.