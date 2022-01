أعلن الديوان الملكي السويدي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر وزوجته الملكة سيلفيا، بفيروس كورونا، مشيرًا إلى إصابتهما بأعراض خفيفة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لراديو «السويد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أكد الديوان الملكي أن حالة الملك والملكة جيدة، لافتًا إلى حصولهما على تطعيم كامل من جرعات لقاح كورونا وحصلا على الجرعة التعزيزية.

The King and Queen of Sweden have both tested positive for Covid-19, according to the Royal Court. They have mild symptoms, and are doing well under the circumstances, according to a press release. They are both fully-vaccinated and have also had a booster dose. pic.twitter.com/AFg9VCcmob