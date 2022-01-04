 غدا.. عرض «ضلع مؤنث سالم» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون - بوابة الشروق
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غدا.. عرض «ضلع مؤنث سالم» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 3:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 3:19 ص

أعلنت الصفحة الرسمية لمسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون استضافة العرض المسرحي الشبابي"ضلع مؤنث سالم"لفريق سودوكو المسرحي للفنون، غدا الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.
"وضلع مؤنث سالم"عرض مسرحى شبابي حصل على العديد من الجوائز، كان آخرها حصوله على 10 جوائز في مهرجان" نواة" للمسرح المجتمعي الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، العرض توليفة مسرحية تجمع بين التمثيل والغناء والحكي والدراما الحركية.
ويستعرض العرض من خلال أحداثه قصصا وحكايات من واقع الحياة،عن الاضطهاد بكل أشكاله الذى يمارس على المرأة بشكل يومي من تحرش، وزواج مبكر، وختان، وتأخر سن الزواج، والابتزاز العاطفى، وغيره، تأليف وإخراج أحمد رجائى وبطولة وليد الليثى، وأسماء غنيم، وجوى ناجى، ونور القناوى، وسلمى عصام، وإسراء ممدوح، وأحمد رشاد، وإضاءة عز حلمى، وتأليف موسيقى وألحان ليالى يحيى.

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