قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف ترميم منزل العقاد قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لمنزل العقاد، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة، من أجل الحفاظ على بيت العقاد، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن تدخل رئيس الوزراء يعكس اهتمام الدولة بالمباني التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية، تأكيدًا لاهتمامها بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد.

الجدير بالذكر أن محافظ أسوان قد زار بيت العقاد أكثر من مرة، والذي تم إنشاؤه منذ عام 1948 على مساحة 220 مترًا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من أرضي ودورين ولم يشهد أي أعمال إحلال وتجديد من قبل.