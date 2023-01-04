هيئة الكتاب تنتهي من توزيع الناشرين على أجنحتهم بمعرض الكتاب

أجرت إدارة معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ54، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، اليوم الأربعاء، قرعة الناشرين المشاركين بالمعرض، المقرر انطلاقه ٢٥ يناير الجاري، لتسكينهم في الأجنحة الخاصة بدور النشر.

وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم، معرفة كل دار نشر موقعها في خريطة المعرض، طبقًا للاختيارات التي تمت علنًا أمام ممثلي دور النشر، وحضر إجراء القرعة إسلام بيومي رئيس الإدارة المركزية للمعارض بهيئة الكتاب، والمستشار محمود عابدين المستشار القانوني للهيئة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض.

وتعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب، المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب، على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية الثقافية، في صناعة النشر، والتزامًا بمراعاة أقصى درجات الجودة حتى يظهر المعرض هذا العام في المشهد المحلي والدولي المشرف الذي يليق بمكانة مصر الدولية.

وتشهد الدورة الـ 54، زيادة في عدد دور النشر المشاركة هذا العام، لموافقة الهيئة على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلًا تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، وذلك تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وغابت في الدورة الحالية قائمة الانتظار التي كانت تحمل عدد كبير من دور النشر وخصوصا الجديدة، للمشاركة في المعرض حيث أنه تم الموافقة على مشاركة كل دور نشر التي تقدمت، إلى جانب منح توكيل لدور النشر التي خصص لها جناح بمساحة 18م، وهذا لم يكن موجود من قبل، لتشجيع أكبر عدد من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضو من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.

يذكر أن معرض القاهرة للكتاب حدث ثقافي ينتظره عدد كبير من القراء، من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافي فنى شامل، وسوف ينطلق المارثون الثقافي يوم ٢٥ يناير الجاري، في دورته الـ54، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير 2023.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ 54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.