موسيماني يقود أهلي جدة للفوز على الشعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

حقق فريق أهلي جدة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد أمام نظيره الشعلة، في إطار منافسات مسابقة دوري الدرجة الأولى السعودي.

واحتضن ملعب عبدالله الفيصل بمدينة جدة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة فريق الأهلي مع نظيره الشعلة، والتي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى.

افتتح أهداف المباراة فريق الأهلي عن طريق لاعبه مراد الخضري في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله هيثم عسيري الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الإمبراطور بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 في المركز السادس، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي المتصدر، فيما تجمد رصيد الشعلة عند 10 نقاط بالمركز الأخير.