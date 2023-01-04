أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 108 آلاف و910 جنود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 108 آلاف و910 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 720 جنديا قتلوا أمس الثلاثاء فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3038 دبابة و6 آلاف و106 من المركبات المدرعة و2039 من النظم المدفعية و424 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و215 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و270 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1842 طائرة بدون طيار و4 آلاف و745 من المركبات وخزانات وقود.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.