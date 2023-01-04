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هيئة أيرلندية تغرم شركة ميتا 390 مليون يورو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:37 م

وقعت الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات، غرامة على شركة "ميتا" الشركة الأم لشركة "فيسبوك"، قدرها 390 مليون يورو (414 مليون دولار) في أيرلندا بتهمة ارتكاب انتهاكات في حماية البيانات.

وأعلنت الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات، اليوم الأربعاء، أن المجموعة انتهكت القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال منصتيها فيسبوك وإنستجرام.

وشملت الحالتان الإعلانات المخصصة وطريقة "ميتا" في جمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين. وتم تغريم "ميتا" 210 ملايين يورو بسبب انتهاك فيسبوك للقواعد، بينما تم تغريم انستجرام 180 مليون يورو.

وخلصت الهيئة الايرلندية إلى أن الشركة ضغطت على مستخدميها لقبول بعض الشروط، وهددت بعدم اتاحة الخدمات لهم إذا لم يوافقوا. كما أمرت الهيئة شركة "ميتا" بتغيير ممارسات معالجة البيانات لديها في غضون ثلاثة أشهر.

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