ورشة عمل حول الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة بجناح الجامعة العربية في إكسبو الدوحة

استضاف جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ورشة عمل حول دور منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والمياه والثروة الحيوانية في المنطقة العربية.

وجاءت الورشة التي نظمها "اكساد" برئاسة مدير عام المنظمة الدكتور نصر الدين العبيد، ضمن فعاليات المعرض الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل".

وشارك في الورشة عدد من الخبراء بعدة عروض تركز على أثر التغيرات المناخية على انتاجية المحاصيل الزراعية وطرق التكيف معها، وتأثير التغير المناخي في انتشار الأمراض الحيوانية ورسم الخرائط الوبائية، وجهود أكساد في تنمية المراعي الطبيعية المتدهورة، ونشر خبرتها في مكافحة التصحر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في المنطقة العربية واستخدام تقنية الأجنة الجسمية غير المباشرة في الإكثار الدقيق لنخيل التمر لعدد من الأصناف، ودور المنظمة في التحسين الوراثي للأغنام والماعز من خلال تطبيق التقانات الحيوية للتناسل (نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي).

وحضر الفعاليات المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية بقطر، وعدد من الخبراء، والمختصون والباحثون والمهتمون.

ورافق ورشة العمل تنظيم جناح "أكساد" لعرض أهم منتجاته العلمية، وقصص النجاح التي حققها، وإنجازات وجهود وأنشطة المنظمة، وإلقاء الضوء على أهم مشاريعه التطبيقية حول تحديد التغيرات المناخية المتوقعة وسيناريوهات الانبعاثات الغازية وأثرها على الموارد المائية وإنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والشعير والذرة والخضراوات والاحتياجات المائية لهذه المحاصيل، إضافة لأثر التغيرات المناخية على قطاع الثروة الحيوانية.