أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل2 مليون و734 ألفا و298 مواطنا بمستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية، ضمن حملة"100 يوم صحة"، وذلك خلال العام الماضي 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين علي حقهم في خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوي في جميع المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت 2 مليون و224 ألفا و275 خدمة قدمت بالعيادات الخارجية المجانية والاقتصادية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية.

كما تم تقديم الرعاية الطبية ل67 ألفا و699 مواطنا بالأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمة الأشعة ل401 الف و579 حالة، منها (267 الف أشعة عادية، و 114 ألفا و481 أشعة مقطعية، و20 الف و98 أشعة تلفزيونية).

ولفت عبدالغفار إلى إجراء 5 ألاف جراحة صدر، بينهم 4 آلاف و222 جراحات صغرى، و581 جراحة متوسطة، و197 جراحة ذات مهارة فائقة، كما تم عمل منظار لألف و350 مواطنا، بينهم 996 منظار شعبي، و354 منظار صدري، مشيرًا إلى إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الالتهاب الرئوي الذين يتم حجزهم بمستشفيات الأمراض الصدرية لتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

من جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه في إطار خطة البرنامج القومى لمكافحة الدرن للكشف عن مرض الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي فقد واصلت الحملة عملها بفحص أكثر من 24 ألفا من المواطنين، بعدد 251 مركز غسيل كلوى في 19 محافظة، وهي "أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، والسويس، والجيزة، وقنا، وبنى سويف".

كما تم البدء في الإعداد لإدراج مراكز الغسيل الكلوى بمحافظات شمال سيناء والفيوم وأسوان والأقصر، بالإضافة إلى عمل تثقيف صحي لهؤلاء المرضى والعاملين بأقسام الغسيل الكلوي لرفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج للمرض.

وقال أمين إنه تم مناظرة 7 آلاف و73 حالة بمستشفيات الأمراض الصدرية بإستخدام تقنية "التشخيص عن بعد" ب13 مستشفى للأمراض الصدرية وهي مستشفي صدر (المرج، المعمورة، طنطا، المنصورة، بهوت، بورسعيد، المنيا، أسيوط، منوف، كفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور بالإضافة إلى مستشفى صدر منوف وكفرالشيخ).