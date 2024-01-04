نادي الأسير الفلسطيني: السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 أسيرة من غزة في سجن الدامون

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء (51) أسيرة من غزة يقبعن في سجن (الدامون)، وهذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهنّ مسنّات وطفلات.

وقالت المؤسستان الفلسطينيتان، في بيان اليوم الخميس، إن عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح لديهما فيما يتعلق بأسيرات سجن (الدامون) فقط.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ المتوفر حول الأسيرات فقط أسمائهن، وبعض المعطيات التي نقلتها الأسيرات حول أوضاعهنّ حيث يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، ومحتجزات في ظروف مأساوية.

ونوهتا أن جميع معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، حيث يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما ويرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.

ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ المعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين).

هذا ويُشار إلى أنّ شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، عكست مستوى عالٍ من عمليات التعذيب والتنكيل نفّذها جيش الاحتلال بحقّهم، وكان ظاهرًا على أجسادهم فور الإفراج عنهم، هذا عدا عن كشف إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا بإعدام أحد معتقلي غزة.

ولفتت المؤسستان الفلسطينيتان إلى الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وبأوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علمًا أنّه وبعد السابع من أكتوبر أعلن الاحتلال عن استشهاد اثنين من المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فميا لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).

وكان الاحتلال منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية قد فعّل بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم، تحديدًا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.

وأشارت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى أنّ التخوفات حول مصير معتقلي غزة تتصاعد في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، للهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين.

واستعرض نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى أسماء أسيرات غزة القابعات في سجن (الدامون)، وهن:

1. سائدة وائل عطا صلاح الشرافي

2. نعمة أبو الخير محمد سعد الله

3. إيمان إبراهيم محمود محفوظ

4. أسيل حاتم يوسف أبو زايدة

5. ظريفة محمد كامل سلمي

6. لينا عبد الله أحمد طبيل

7. أفنان سرحان محمد نصر الله

8. حنان فيصل موسى

9. هبه صالح غبن

10. عبير قاسم غبن

11. جيهان فيصل موسى

12. فهمية سعيد عنتر مسنة تبلغ من العمر 82 عاما.

13. ملك أكرم سلمان أبو مدين

14. سعاد شحادة أبو شملة

15. فاطمة سعيد أبو شملة

16. سارة سعيد أبو شملة

17. يسرى سعدي أبو الخير

18. تقى أحمد أبو الخير

19. سجود أحمد أبو الخير

20. سهير سعيد مقادمة

21. منار كمال مقادمة

22. ملك كمال مقادمة

23. أميرة صخر عطا أبو الزرو

24. كاميليا شحادة حسن أخرس

25. هديل يوسف عيسى الدحدوح

26. آية سعيد أبو شملة

27. نعمة ناصر حموده

28. هدى إبراهيم أبو شملة

29. نعمة سعيد أبو شمله

30. ايمان سعيد أبو شمله

31. إيناس عبد الرؤوف أبو الزور

32. لميا عطا أبو الزور

33. الهام فتحي البورنو

34. رانيا رياض البورنو

35. نور زهير شنباري

36. وفاء نبيل صبح

37. علا ناهض شنباري

38. رائدة أسعد عبد العال

39. سهاد أحمد خولي

40. إيمان أحمد البورنو

41. شيماء أحمد خولي

42. خضره أحمد أبو حليمة

43. خلود حنونه

44. إيناس أحمد بدوان

45. نفين ناصر النجار

46. فاطمة محمد عبد العزيز

47. فاتن إسماعيل أبو ناصر

48. نبيلة نبيل مقداد

49. شذى علي أبو دلال

50. غادة حسن خروب

51. تمام جهاد أسود