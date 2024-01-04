شدد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ببحث كل الشكاوى المقدمة من المواطنين، والاهتمام بها، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بمنتهى الجدية والسرعة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالبحيرة، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال جميعة، إن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، تتعامل مع كل الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة، ومن مكتب وكيل الوزارة، وكذلك الشكاوي المرسلة على صفحة المديرية، وترد على كل الاستفسارات، وتلبية حاجة المواطنين، والاستغاثات، من خلال الرقم الموحد 16528.

ويتم التعامل من خلال فريق متكامل من مسئولي الشكاوي بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية، ودورهم يتركز في تسهيل تقديم الخدمة الطبية وتوجيه المواطن، تحت رئاسة محمود بسيوني مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مؤشرات إنجاز الشكاوي شكلت في الفترة من يناير 2011، وحتى يناير 2024 نسبة 99.73%.

كما بلغ معدل الإنجاز المخطط 98.87%، وإجمالي عدد الشكاوي بلغ 13353، وبلغ عدد الشكاوى الفردية 12166، بينما بلغت أعداد الشكاوى الجماعية 1187 شكوى، وإجمالي الشكاوي المنفذة 13317، وبلغ معدل انجاز الشكاوي 99.73%، ومتوسط زمن الرد على الشكوى 15 يوما.

وأكد جميعة، على تفعيل منظومة الشكاوي في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية (المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية).

وأضاف أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لتلقي أي شكوى والعمل على حلها.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين بخدمة المواطنين، موجها إليهم التحية والشكر لما يقومون به من جهودٍ مخلصة، فى سبيل حل كل مشاكل المواطنين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة، والمستشفيات ودواوين المديرية والإدارات الصحية.

كما أكد ضرورة الاستمرارية على نفس النهج والتميز الذي هو سمة لمديرية الصحة بالبحيره في بحث كل شكاوى المواطنين والاهتمام بها، والعمل على حلها بمنتهى السرعة، من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل اللائق الذي ينال رضائهم.