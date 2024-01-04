نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء شمال العاصمة

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أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة لللمنطقة الشمالية، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير الجارية بالأحياء وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

_ جولة تفقدية للأعمال الجارية

وتفقد فوزى، اليوم الخميس، أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الأميرية والتى تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

_نائب محافظ القاهر يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية شمال العاصمة

وشدد نائب محافظ القاهر للمنطقة الشمالية، على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية بالطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وتذليل كافة العقبات أثناء الأعمال، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى تلك الزيارات الميدانية تهدف إلى المتابعة سير العمل والرقابة والمتابعة لضمان نجاح العمل بشكل عام على أرض الواقع.

_مركز تكنولوجى متنقل بحى الساحل لخدمة المواطنيين

وأكد فوزى، انتظام سير عمل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة بنطاق حى الساحل، لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت للتيسير على المواطنين وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجى والاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر.

_المركز التكنولوجى المتنقل مزود بـ 2 موظفين لاستقبال الجمهور

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظفين شباك وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا وماكينة نداء إلى لترتيب دور متلقي الخدمة ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.