ثنائي شباب بلوزداد: نجحنا في رد الاعتبار أمام الأهلي

أعرب عبد الرؤوف بن غيث، لاعب نادي شباب بلوزداد الجزائري عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرؤوف بن غيث في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "نجحنا في رد اعتبارنا بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية، وركزنا حتى آخر دقيقة أمام منافس قوي بحجم الأهلي".

وأضاف: "كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة إذا تأخر الهدف الأول، والآن التركيز على مباراة أورلاندو بايرتس القادمة".

وتابع: "الهزيمة أمام الأهلي بستة أهداف أفقدتنا الثقة، لكننا تجاوزناها، والمدرب ركز على العامل النفسي، وهو ما ظهر في تركيزنا حتى آخر دقيقة".

من جهته، قال عبد الرحمن مزيان، زميله في الفريق: "حظ أوفر للأهلي، نشكر جماهيرنا على المساندة منذ البداية".

وأتم عبد الرحمن مزيان تصريحاته قائلًا: "كنا يدًا واحدة، ومساندة الجماهير أحسن رد على الهزيمة الثقيلة في القاهرة".