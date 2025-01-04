اعتقال مسئول كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا وقائد ميداني سابق

بدأت القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط في حيي المهاجرين والعباسيين بمدينة حمص، وسط البلاد، وفق ما قاله مصدر أمني للجزيرة.

في حين أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بإلقاء القبض على أحد مسئولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا، وقائد ميداني من النظام السوري السابق لبشار الأسد.

ونقلت "سانا" أمس الجمعة عن مصدر في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أن إدارة الأمن العام ألقت القبض -خلال عمليات التمشيط في حمص- على محمد نور الدين شلهوم، الذي وصف بأنه "أحد مسئولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا" في ريف دمشق، ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة".

ويوصف سجن صيدنايا بأنه "مسلخ بشري"، حيث جرى تعذيب وقتل عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين من قبل نظام بشار الأسد.

وأفادت تقارير دولية بأن النظام السابق نفذ إعدامات جماعية في السجن من دون محاكمات، بمعدل 50 شخصا كل أسبوع بين عامي 2011 و2015.

وأوردت وكالة سانا أيضا أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على ساهر النداف وهو "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية".

وأضافت أن النداف "من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجأوا للاختباء بين المدنيين".

وفي وقت سابق، قال مصدر في إدارة العمليات العسكرية للجزيرة، إن قواتهم بدأت حملة تمشيط وتفتيش في حيي المهاجرين والعباسيين في مدينة حمص، وأوضح أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تندلع من حين لآخر بين القوات وبين عناصر من نظام الرئيس ممن رفضوا القبول بتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وذكر المصدر أن القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية اعتقلت ضابطا كان متخفيا في حمص، مبيّنا أنه كان يخدم في سجن دير الزور المركزي ومتهم بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين.