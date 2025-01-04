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أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» بأن طائرة المساعدات المصرية وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، وعلى متنها 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية.

وقال مراسل القناة، صباح السبت، إن الهلال الأحمر السوري سيتولى عملية توزيع المساعدات المصرية.

وأشار إلى أن طائرة المساعدات المصرية لن تكون الأخيرة، وسوف تتبعها شحنات أخرى.

طائرة المساعدات المصرية تصل دمشق وعلى متنها 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية

https://t.co/dzpdFVLv4a — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) January 4, 2025

وشهد الثلاثاء الماضي، إجراء اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة.

ودعا الوزير الأطراف السورية كافة في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مصر تأمل ان تتسم عملية الانتقال السياسي فى سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.