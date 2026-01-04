التحذيرات الصفراء من الثلوج والجليد لا تزال سارية في أجزاء من المملكة المتحدة

لا تزال التحذيرات الصفراء من الثلوج والجليد سارية في أجزاء من المملكة المتحدة، بينما يستعد شمال اسكتلندا لمزيد من اضطرابات السفر.

ويمكن أن يتسبب المزيد من زخات الثلوج في حدوث مزيد من التأخيرات على الطرق ووسائل النقل العام طوال اليوم الأحد وغدا الاثنين، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وبينما انتهت تحذيرات الطقس الأكثر خطورة باللون الكهرماني لشمال اسكتلندا ظهر أمس السبت، لا يزال التحذير الأصفر ساري المفعول حتى ظهر غد الاثنين.

وصدرت تحذيرات منفصلة بشأن الثلوج والجليد في ويلز ومانشستر الكبرى وجنوب غرب إنجلترا، بينما يغطي تحذير أصفر بشأن الجليد جزءا كبيرا من الساحل الشرقي لإنجلترا.