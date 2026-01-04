إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة بشمال سيناء خلال عام 2025

أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية وعددها 208 منشآت خلال العام.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الإدارة أغلقت 20 منشأة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بسبب مخالفة اشتراطات التراخيص والشروط المحددة، بالإضافة إلى إصدار 75 إنذارًا لتلافي السلبيات للمنشآت التي رُصدت بها ملاحظات تستوجب التصحيح.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم ترخيص 10 منشآت طبية جديدة بعد استيفائها الشروط والمعايير المطلوبة.

واختتم وكيل الوزارة، بالتأكيد على أن العام الجديد 2026 سيشهد تكثيفًا أكبر للجولات الرقابية، مع تفعيل آليات الرقابة الرقمية والمفاجئة، لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.