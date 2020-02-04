الجيش السوري يتمكن من تحرير قرية النيرب بريف إدلب

تمكنت وحدات من الجيش السوري -اليوم الثلاثاء- من تحرير قرية "النيرب " الواقعة شمال الطريق الدولي : حلب - اللاذقية ، وذك خلال عملياتها ضد مواقع التنظيمات الإرهابية على محور مدينة "سراقب" بريف إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - أن وحدات من الجيش كثفت عملياتها على محور مدينة "سراقب " بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حررت القرية ، بعد تدمير تحصينات ومواقع الإرهابيين ، وأحبرتهم على الفرار وقطعت الإمدادات.

وأشارت إلي أن وحدات الجيش تخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي: "كدور" و"رويحة" جنوب غرب "سراقب" وسط حالة من الانهيار تسود صفوف الإرهابيين، بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.