 الجيش السوري يتمكن من تحرير قرية النيرب بريف إدلب - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 3:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الجيش السوري يتمكن من تحرير قرية النيرب بريف إدلب

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:44 م

تمكنت وحدات من الجيش السوري -اليوم الثلاثاء- من تحرير قرية "النيرب " الواقعة شمال الطريق الدولي : حلب - اللاذقية ، وذك خلال عملياتها ضد مواقع التنظيمات الإرهابية على محور مدينة "سراقب" بريف إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - أن وحدات من الجيش كثفت عملياتها على محور مدينة "سراقب " بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث حررت القرية ، بعد تدمير تحصينات ومواقع الإرهابيين ، وأحبرتهم على الفرار وقطعت الإمدادات.

وأشارت إلي أن وحدات الجيش تخوض حاليا اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي: "كدور" و"رويحة" جنوب غرب "سراقب" وسط حالة من الانهيار تسود صفوف الإرهابيين، بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك