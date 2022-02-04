قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عادت للفن بعد غياب خمس سنوات معتقدة أنها ستكسب أموال كثيرة من المجال، لكنها فوجئت بالرقم الذي عرضه عليها المنتج محمود شاهين في محاولة رجوعها للوسط.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الخميس، أنه كان من المهم بالنسبة إليها أن تعود للوسط الفني بعمل ذو قيمة، معقبة: «أنا دلوقتي داخلة الوسط زي ما يكون وجه جديد، على كاميرات وإضاءة وطريقة إخراج جديدة».

وفي سياق منفصل، ذكرت أنها كتبت كل ممتلكاتها باسم بناتها بعد وفاة زوجها حسن مصطفى خوفًا عليهم، قائلة إن بناتها لا يمكنهن التصرف في أي شيء دون الرجوع إليها.

وعادت الفنانة ميمى جمال إلى التمثيل مرة أخرى العام الماضي بمسلسل «آخر دور»، بشكل مكثف لتشارك في أكثر من عمل عرض مؤخرًا، بالإضافة إلى أنها تعكف على تصوير أكثر من عمل آخر في الوقت الحالي.