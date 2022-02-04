بعد مرور 57 ساعة على وجود الطفل المغربي ريان داخل البئر، توقفت عمليات الحفر الآلي، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات الحفر اليدوي، وذلك بعدما نجحوا في الوصول إلى عمق 32 متراً بالبئر بالموازاة مع الحفرة المحجز ريان، هذا بحسب ما نشر في موقع العين.

وقد صرّح مصدر مسئول إلى العين بأن عمليات الحفر اليدوي ستستمر إلى مترين فقط، وهي المسافة التي ستمكن من الوصول إلى الطفل ريان.

يذكر أنه سقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وقد تم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.