إسرائيل تشن هجمات على لبنان وتستهدف سيارة في بيروت ومواقع أخرى في الجنوب

هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية عدة مواقع في لبنان يوم الخميس، بما في ذلك سيارة في ساعة الذروة المرورية بالقرب من العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن صاروخين أصابا طريقا سريعا جنوب بيروت بينما كانت العديد من السيارات على الطريق. وبعد فترة وجيزة، شوهد دخان يتصاعد من حطام سيارة محترقة على جانب الطريق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا واحدا قتل وأصيب ثلاثة آخرون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل "إرهابيا" بالقرب من بيروت كان يعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وورد أنه كان يهرب أسلحة للوحدة الأجنبية التابعة لقوة النخبة العسكرية الإيرانية، وكان مسؤولا عن هجمات ضد مدنيين وجنود إسرائيليين.

ويعتبر الهجوم في مثل هذه الكثافة المرورية والقريب جدا من العاصمة أمرا غير معتاد.

وبعد فترة وجيزة، أكد الجيش الإسرائيلي هجوما آخر في لبنان. وقال الجيش إن الأهداف كانت منشآت عسكرية، بما في ذلك مستودعات أسلحة، تابعة لحزب الله اللبناني في الجنوب.

وسبق ذلك تقارير لبنانية عن سلسلة من الهجمات في جنوب البلاد.

واتفقت إسرائيل وحزب الله، المدعوم من إيران، على وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام الماضي بعد أكثر من عام من القصف المتبادل.

وينص اتفاقهما على انسحاب حزب الله خلف نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

ومع ذلك، يهاجم الجيش الإسرائيلي لبنان بشكل شبه يومي، مستهدفاً في الغالب قرى في جنوب وشرق البلاد.