وزراء خارجية دول (آسيان) يلتقون في جاكرتا لبحث استقرار جنوب شرق آسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، أن وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا التقوا ، اليوم السبت ، في العاصمة جاكرتا لبحث الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الآسيان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مواصلة لعب دور "مرساة السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت مارسودي "يجب أن يكون التجمع يهدف لتطوير هيكل إقليمي شامل يركز على تعزيز الثقة الإستراتيجية بدلاً من نقص الثقة وروح التعاون بدلا من الصراع".

وسلطت الضوء على أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يؤكد أهمية مركزية ووحدة الآسيان والتي يجب الحفاظ عليها لأنها العاصمة الرئيسية للآسيان، كما شدد ويدودو على أهمية التمسك بمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان وفقًا لميثاق الآسيان.

وأضافت أن ويدودو أكد أيضًا أن إندونيسيا ملتزمة بتنفيذ توافق نقاط الآسيان المكون من خمس نقاط بشأن ميانمار لمساعدة البلاد في حل أزمتها السياسية، مضيفة أن الرئيس الإندونيسي أعرب عن أمله في أن تصبح الآسيان مركزا للنمو وسط الوضع الاقتصادي العالمي الحالي غير المواتي.

يعد اجتماع وزراء خارجية الآسيان أول اجتماع كبير يعقد تحت رئاسة اندونيسيا للآسيان هذا العام.