حميدتي: متمسكون بالتوصل لاتفاق سياسي نهائي في السودان

جدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، التأكيد على التزام المكون العسكري في البلاد بالتوصل لاتفاق سياسي نهائي.

وقال دقلو (الملقب بحميدتي) في بيان له، اليوم السبت، إنه يتم بذل قصارى الجهد من أجل الإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تعبر عن تطلعات الشعب وتقود المرحلة الانتقالية لحين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة.

كما جدد الالتزام "بالاتفاق الإطاري التزاما كاملا لا لبس فيه"، واصفاً إياه بأنه يمثل نافذة أمل للشعب في هذا الوقت الحرج.

إلى ذلك، رحب بالبيان الختامي لمؤتمر جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، الذي يمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وحركات الكفاح المسلح، وأصحاب المصلحة من النازحين والمزارعين والرعاة والرُحّل والشباب والنساء، وفق البيان,

وأكد أنه "سيواصل الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيس، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في الورشة".