نشاط فني مكثف للمايسترو هاني فرحات

حالة كبيرة من النشاط الفني والنجاحات المتواصلة يعيشها المايسترو هاني فرحات، حيث استطاع بموهبته الإستثنائية أن يقدم مجموعة من أقوى وأنجح الحفلات مع أهم نجوم ونجمات الوطن العربي خلال الأسابيع الأخيرة ليكون خير سفير للثقافة المصرية في الدول العربية.

بدأ هاني فرحات حفلاته بحفل (بعض من ذكرياتي) قدم خلاله أعمال الشاعر الأمير تركي بن عبد الرحمن بمنطقة الدرعية، وقاد الأوركسترا بمفرده مع ست نجمات، وهن أصالة، نوال، أنغام، داليا مبارك، أميمة طالب، رولان.

تلاها عدد من الحفلات المميزة منها حفل (تريو نايت) في رأس السنة بمشاركة ضخمة لأبرز النجوم، ثم حفل صوت الأرض للمطرب السعودي الراحل (طلال مداح)، والتي شارك فيها أكبر نجوم الوطن العربي قدموا خلالها أغنيات الفنان الراحل، كما شارك في حفل توزيع الجوائز الكبير (joy awards).

ويستمر فرحات في تحقيق مزيد من النجاحات مع المطربة أنغام فبعد النجاح الكبير الذي حققه معها في حفل الكويت يستعد اليوم لإحياء حفلها الأول في القاهرة، وهو الحفل الذي سيقام بمسرح الماركية وسط إقبال جماهيري كبير لجمهور أنغام.

كما يستعد أيضا للعديد من المفاجآت مع النجوم العرب خلال شهر فبراير.