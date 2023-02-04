ضبط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات والدراجات النارية خلال حملة أمنية بقنا

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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا في ضبط 12 تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وضبط هاربين من قضايا وبحوزتهما أسلحة نارية و17 ألف قرص مخدر خلال حملة أمنية بقنا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط متهمين هاربين فى قضية "قتل" وبحوزتهما (2 بندقية آلية، طبنجة، طلقات، 17 ألف قرص من عقار التامول المخدر، مبلغ مالي).

كما تم ضبط 12 تشكيل عصابى (تشكيلين سرقة سيارات، 10 تشكيلات سرقة دراجات نارية) ضموا 40 متهما من بينهم 16 عميل سيء النية، تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقات السيارات والدراجات النارية.

وبإرشاد المتهمين ضُبط (216 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها، 11 سيارة مُبلغ بسرقتها من بينهم سيارة كانت مُحملة بمجموعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بحوالى 300 ألف جنيه).

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، وجار ستمرار الحملات.