العثور على قنبلة قرب مصنع للإيثانول بولاية إلينوي الأمريكية وإجلاء السكان المحيطين بالموقع

عثر على قنبلة بالقرب من مصنع للإيثانول بوسط ولاية إلينوي الأمريكية، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المقيمين بالقرب من الموقع الصناعي، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة إنفاذ القانون التحقيق في الواقعة، حسبما أعلنت السلطات اليوم السبت.

وعُثر على القنبلة بعد ظهر الجمعة داخل منشأة "بيوأورجا رينيوابلز" في مدينة بيوريا. وبينما أكدت السلطات أنه تم "تأمين العبوة الناسفة وإبطال خطورتها"، ظل جميع السكان المقيمين في نطاق ميل واحد من الموقع خاضعين لأوامر الإخلاء حتى صباح السبت، مع استمرار عمليات تفتيش المنشأة بحثا عن أي عبوات ناسفة أخرى أو أدلة إضافية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات إقامة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب التهديد.

وقال براد ديكسون، قائد شرطة بيوريا، للصحفيين بعد منتصف ليل السبت بقليل: "هذا تهديد حقيقي يستدعي التعامل معه بجدية"، مضيفا: "يجب أن نتعامل مع نطاق الانفجار المحتمل على محمل الجد".

وقال رايان بريسلي، العميل الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي)، إن المكتب يحقق في الواقعة، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "سنعمل بلا كلل لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة وتقديمه إلى العدالة".

ولم يتم إلقاء القبض على أي أشخاص حتى الآن، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.