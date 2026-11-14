سياسي بارز بحزب ميرتس يحذر من تراجع ثقة كثير من المواطنين في أحزاب الوسط

أعرب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، الألمانية، هندريك فوست، عن اعتقاده بأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ثلاث ولايات بألمانيا، كشفت عن تراجع الثقة في الاتحاد المسيحي.

يذكر أن فوست يشغل منصب رئيس فرع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه المستشار فريدريش ميرتس، على المستوى الاتحادي؛ ويشكل الحزب المسيحي مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ما يُعْرَف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الحزبي المصغر لفرع الحزب المسيحي في ولاية سكسونيا السفلى، قال فوست في مدينة هانوفر (عاصمة الولاية) اليوم السبت إن كثيرا من المواطنين باتوا يشككون في قدرة أحزاب تيار الوسط على تقديم حلول لمخاوفهم.

وأشار في هذا السياق إلى الانتخابات التي شهدتها ولايات سكسونيا-أنهالت ومكلنبورج-فوربومرن وبرلين في سبتمبر الماضي.

ودعا فوست الذي يشغل حاليا أيضا منصب رئيس المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) إلى مراجعة الافتراضات التي استندت إليها الإصلاحات السابقة في أنظمة التقاعد والرعاية الصحية وتأمين الرعاية طويلة الأجل، بصورة منتظمة، وتعديل القواعد عند الحاجة.

وقال السياسي البالغ من العمر 51 عاما: "كان ينبغي لنا إجراء الإصلاحات في أوقات الرخاء". وأوضح أن هدفه يتمثل في تحقيق الاستقرار لأنظمة التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل، والحيلولة دون استمرار ارتفاع الاستقطاعات المفروضة على الأجور.

كان الحزب المسيحي سجل تراجعا تاريخيا في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت التي جرت في السادس من سبتمبر الماضي حيث حصل على 2ر17% ليحل في المركز الثاني بفارق كبير عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تصدر هذه الانتخابات بجدارة بحصوله على 8ر43% من الأصوات.

وفي انتخابات ولاية مكلنبورج-فوربومرن التي جرت في الثاني والعشرين من نفس الشهر، حصل الحزب المسيحي على 9ر4% فقط، ليخفق للمرة الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية في دخول أحد برلمانات الولايات الألمانية، بينما تصدر "البديل" هذه الانتخابات أيضا بجدارة بحصوله على 2ر38%.

وفي انتخابات ولاية برلين التي جرت في نفس اليوم، حصل الحزب المسيحي على 8ر18% ليأتي في المركز الثاني بعد حزب اليسار الذي تصدر هذه الانتخابات بحصوله على 7ر25%.