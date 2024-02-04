 اتحاد منتجي الدواجن: 90 جنيها سعر الكيلو في المزرعة.. الأقل ارتفاعًا بين السلع - بوابة الشروق
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اتحاد منتجي الدواجن: 90 جنيها سعر الكيلو في المزرعة.. الأقل ارتفاعًا بين السلع

محمد شعبان
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 3:01 ص

رد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالغرف التجارية، الارتفاعات الأخيرة بأسعار الدواجن بالسوق المحلي إلى زيادة أسعار الأعلاف والذرة والفول الصويا، إضافة إلى التحصينات البيطرية؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تسجيل أسعار الدواجن أدنى ارتفاع مقارنة بالسلع الأخرى في الأسواق، قائلا: «في الفترة الماضية كنا نبيعها بسعر أقل من التكلفة، ولكن مع تراكم ارتفاع أسعار الأعلاف، ارتفع سعر الكيلو إلى 90 جنيها في المزرعة، لتصل إلى 105 جنيهات للمستهلك بمحال الدواجن».

وأوضح أن تكلفة الإنتاج بالوقت الحالي تتراوح بين 85 إلى 90% من السعر النهائي للمزرعة، مشيرا إلى انعكاس تأخر وصول شحنات الأدوية البيطرية القادمة من الصين على ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي بشكل كبير.

وأكد أن استقرار وتوفير الدولار من شأنه أن ينعكس على تراجع الأسعار بنسبة 100%، مشيرا إلى توافر العرض بالأسواق بصورة كبيرة.

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