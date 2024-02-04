 الرئيس الناميبي الجديد نانجولو مبومبا يؤدي اليمين الدستورية بعد وفاة حاجي جينجوب - بوابة الشروق
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الرئيس الناميبي الجديد نانجولو مبومبا يؤدي اليمين الدستورية بعد وفاة حاجي جينجوب

الرئيس الناميبي الجديد نانجولو مبومبا
الرئيس الناميبي الجديد نانجولو مبومبا

نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:38 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:38 م

ويندهوك - د ب أ

أدى نائب الرئيس الناميبي نانجولو مبومبا اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق والعملاق السياسي العملاق حاجي جينجوب اليوم الأحد.

وقال مبومبا خلال مراسم أداء اليمين: "أرتدى هذه العباءة الثقيلة، مدركا ثقل هذه المسؤولية لخدمة جميع شعب ناميبيا بأقصى قدر من التفاني والالتزام".

وأقيم الحفل، الذي بث على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني في ناميبيا، في مقر الدولة الرئاسي في ويندهوك وأداره رئيس المحكمة العليا بيتر شيفوت.

ويتمتع إمبومبا بمسيرة سياسية طويلة في حزب منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا (سوابو) الحاكم وعمل في وزارات مختلفة، بما في ذلك منصب وزير المالية والتعليم والسلامة والأمن.

وأشاد مبومبا بجينجوب، قائلا إنه كان قائدا ذا رؤية لعب دورا مهما في وضع دستور البلاد.

وتوفي جينجوب عن عمر ناهز 82 عاما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مستشفى ويندهوك بعد تشخيص إصابته بالسرطان في أوائل يناير.


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