 مكافأة خاصة للاعبي الاتحاد السكندري لتحفيزهم قبل للفوز بكأس الرابطة - بوابة الشروق
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مكافأة خاصة للاعبي الاتحاد السكندري لتحفيزهم قبل للفوز بكأس الرابطة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:47 م

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، صرف مكافأة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على فريق إنبي، بدور ربع نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية للمحترفين في نسختها الثالثة،.

وذلك لتحفيز اللاعبين قبل موقعة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، على أرض ملعب استاد الاسكندرية، في نصف نهائي كأس الربابطة.

وقال «مصيلحى»: «قررنا صرف مكافأة إجادة للاعبين بجانب مكافأة الفوز المقررة وفقًا للائحة، لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والعبور إلى المباراة النهائية والتتويج بالبطولة».


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