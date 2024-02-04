 تركيا تدعو لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع صدام أمريكي إيراني - بوابة الشروق
الأحد 4 فبراير 2024 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تركيا تدعو لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع صدام أمريكي إيراني

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:48 م

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى تجنيب المنطقة مخاطر اتساع صدام بين إيران والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة المحلية، تطرق خلالها للعديد من المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال الوزير التركي: "الوضع ليس جيداً"، محذّرا من خطورة اتساع صدام على نطاق إقليمي بين إيران والولايات المتحدة، داعيا لضرورة تجنبه.

وعلى صعيد آخر، قال فيدان إن "إسرائيل لا تسعى لتحقيق الأمن بل للحصول على المزيد من الأراضي".

وأكد أن "إسرائيل ستكون آمنة في اليوم الذي تعطي فيه الفلسطينيين دولتهم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك