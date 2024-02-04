وزير الإعلام الباكستاني: بلادنا ستصبح قوية ومزدهرة عندما تحصل الأقيات على حقوق متساوية

قال وزير الإعلام والبث والشئون البرلمانية في الحكومة الباكستانية الانتقالية، مرتضى سولانجي، اليوم الأحد، إن الأقليات تلعب دورا مهما في عملية بناء الأمة وإن باكستان ستصبح قوية ومزدهرة فقط عندما تحصل الأقيات على حقوق متساوية كما تصور القائد الأعظم محمد على جناح والدستور.

وخلال إلقاء كلمة في ندوة نظمتها إدارة الإعلام الصحفي بشأن انتخابات عام 2024، قال سولانجي إن الدول التي اتخذت خطوات سريعة صوب التنمية والازدهار هي فقط التي آمنت بالتنوع.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن سولانجي قوله "باكستان ستصبح قوية فقط عندما نعطى حقوقا متساوية للأقيات".

وقال إن الأقليات لعبت دورا مهما في إنجازات باكستان، خاصة حيث يقومون بدور نشط في الصحة ونظام التعليم.

وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية المؤقتة هي حكومة دستورية وقانونية ستضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في باكستان يوم 8 فبراير.