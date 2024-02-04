أكاديمية الفنون تنعى الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية

نعت أكاديمية الفنون، الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكتبت الأكاديمية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وزويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.