تعرف على أهم الفعاليات والندوات الثقافية بمعرض الكتاب اليوم

تتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 6 فبراير 2024.

- وتستعرض الشروق في السطور التالية مواعيد أهم الندوات والفعاليات:

ففي الثانية عشرة ظهرًا، تعقد بقاعة بلازا 1، ندوة بعنوان "الاكتشافات الأثرية ودور المعهد الألماني في مصر"، ويشارك فيها كل من: د. أيمن العشماوي، د. ديتريش راوا، وتدير اللقاء نهى توفيق.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة - بلازا 1 - وضمن محور شخصية المعرض لأدب الطفل، يعقد في الثانية، لقاء بعنوان "الشاروني داعمًا للموهوبين"، بمشاركة كل من: د. ثروت فتحي، د. شهيرة خليل، د. هالة الشاروني، سمية الألفي، جيهان الغرباوي وتديرها الكاتبة نجلاء علام.

يليها في السادسة وضمن اللقاء الفكري، مع د. فتحي أبوعيانة بعنوان "خريطة السكان في مصر إلى أين؟"، ويحاوره د. محمد زكي السديمي.

• لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، في الثانية عشرة ظهرًا، لقاء بعنوان "مبدعون وجوائز"، ضمن محور كاتب وجائزة.. بمشاركة كل من: الكاتب العراقي علي جعفر العلاق، والشاعر فتحي عبدالسميع، ويديرها د. محمد عبده بدوي.

وفي الثانية والنصف، وضمن محور تجارب ثقافية، أمسية بعنوان "الطريق الحقيقي"، بمشاركة الكاتب التشيكي باتريك بانجا، ويحاوره المترجم د. خالد البلتاجي.

وضمن محور ضيف الشرف، يعقد في الرابعة لقاء بعنوان "أدب الأطفال إقليم السام"، يليها ندوة أدب الأطفال السامي والسرد الشفهي.

يعقبها في السادسة وضمن محور تجارب ثقافية أيضًا، ندوة "النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ"، ويتحدث فيها د. معتز محمد عثمان، ويحاوره د. سعيد عبدالحميد حسن.

• أجندة الصالون الثقافي

ففي الثانية عشرة وضمن محور المؤسسات الثقافية المصرية، يعقد لقاء "دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية"، يتحدث خلاله د. علي جمعة، ويحاوره محمد الرفاعي.

يليها في الثانية، وضمن محور مشروعات السرد العربي، ندوة عن الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي، بمشاركة كل من: المستشار الثقافي الفلسطيني بالقاهرة ناجي الناجي، الكاتب الفلسطيني أحمد زكارنة، رجب أبوسرية، ود. فاطمة الصعيدي، ويديرها الروائي د. محمد إبراهيم طه.

يعقبها في الرابعة، وضمن محور قضايا ثقافية أمسية بعنوان "الرواية النسوية العربية"، بمشاركة كل من: الروائية اللبنانية علوية صبح، د. أميرة غنيم من تونس، ومن مصر د. إكرام بدوي، د. سلوي قدري، والروائية سلوي بكري، وتديرها الناقدة المغربية د. فاطمة لحسيني.

وفي السادسة وضمن محور شخصيات مصرية (مئويات)، لقاء حول مئوية ميلاد الكاتب عبدالفتاح الجمل، يشارك فيه كل من: صلاح هاشم، يحيى قلاش، عوض الجمل وعائشة المراغي ويديره طارق الطاهر.

• ندوات قاعة فكر وإبداع

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع - صالة بلازا 1، في الثانية عشرة، وضمن محور "كاتب وكتاب"، مناقشة كتاب "عندما يركل الفلاسفة الكرة"، ويناقشه د. عمرو الشوبكي، د. مجدي الجزيري، طارق إمام، ويديرها د. أحمد عبدالعال عمر.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة "إعادة تدوير الشجن" للكاتبة سهى زكي، ويناقشها كل من: د. سيسا سعد، د. نوران فؤاد، وتديرها مي أبوزيد.

يليها في الرابعة مناقشة كتاب "الألم والأمل.. مشرط الجراح وضفائر الدم"، لـ د. جمال مصطفي سعيد، ويناقشه كل من: د. محمد صابر عرب، والإعلامي حمدي رزق، ويديرها أحمد الجمال.

وضمن محور الأعمال الروائية، تعقد في السادسة، ندوة لمناقشة رواية "العروس"، للكاتب حمدي الجزار، ويناقشها كل من الكاتبين: د. غيضان السيد علي، والزميلة حنان عقيل، ويديرها الكاتب عيد عبدالحليم.

• قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة أمسيات شعرية، تبدأ في الثانية عشرة، بالقراءة الشعرية الأولى، بمشاركة كل من شعراء بادية أسوان والمنيا والفيوم وهم: إبراهيم أبوفايد السواركة، سيد حماد الرشيدي، سيد فرج العقيلي، عبدالله أبوشعيب، عبده الشنهوري، علي أبوالنجاري، فيصل الموصلي، هشام العياط الرمحي، ويديرها الشاعر أبوالفتوح البرعصي.

يليها في الثانية أمسية شعرية مع الشعراء: أحمد إمام، أحمد عبدالحميد، إسلام حمادة، حنين طارق، سعيد سلامة، صباح هادي، طارق فراج، محمد مغاوري، محمود فهمي، مروة نبيل، ويديرها الشاعر فؤاد مرسي.

وفي الرابعة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر الألماني توبياس بوركهارت، وتحاورها د. سارة حامد حواس.

يليها في السادسة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد المريخي، سمير سعدي، الشرقاوي حافظ، الشاعر العراقي طالب عبدالعزيز، ومن السعودية عبدالله ثابت، عبده الزراع، علاء خالد، ومن المغرب فاتحة مرشد، فاطمة ناعوت، مصطفى عبادة، وفاء بغدادي، ويديرها الشاعر أحمد سراج.

• العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلى مسرح بلازا 1، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشر ظهرًا.

يعقبها في الواحدة والنصف، عرض موسيقي تقدمه فرقة النرويج ضيف شرف المعرض، فرقة "كارين آن بوليو".

وفي الثالثة عرض فرقة كورال أطفال شبرا الخيمة، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

أما عن الفقرات الفنية بمسرح بلازا 2، فتبدأ أيضًا في الثانية عشرة ظهرًا، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية.

وفي الواحدة والنصف، عرض الليلة الكبيرة. قطاع الإنتاج الثقافي.

وفي الثالثة عرض "فرقة الشلاتين للفنون التلقائية"، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الرابعة والنصف عرض لفرقة كورال السويس للشباب، والتابعة أيضًا للهيئة العامة لقصور الثقافة.